شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية» بخورفكان تساعد 1660 حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بلغت أعداد المستفيدين من برامج المساعدات الداخلية بإدارة جمعية الشارقة الخيرية في خورفكان 1660 مستفيداً من المسجلين بكشوف الجمعية من أهالي خورفكان والمناطق التابعة لها، و3.3 مليون درهم للمشاريع الخارجية والكفالات.

وقال سالم راشد النقبي مدير إدارة الجمعية في خورفكان إنه تم تقديم مساعدات شهرية لمصلحة الحالات المستحقة من معدومي الدخل من فئات الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن، إضافة إلى علاج 67 حالة مرضية، وتفريج كربة 160 حالة على ذمة قضايا مالية تنفيذية، بينما تمت مساعدة 71 طالب علم بسداد متأخرات رسوم دراسية، بخلاف توزيع مشاريع كسوة العيد وزكاة المال وزكاة الفطر لمصلحة 1330 مستفيداً.

وأضاف النقبي أن إدارة الجمعية في خورفكان تمكنت كذلك من تنفيذ 469 مشروعاً، شملت 415 بئراً متنوعة، بجانب 9 مشاريع إنشائية أخرى، إضافة إلى 45 مسجداً، وضم 71 حالة كفالة جديدة.