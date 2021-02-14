شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفوز على فالنسيا ويحقق انتصاره الثالث توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هز كريم بنزيمة وتوني كروس الشباك في الشوط الأول ليفوز ريال مدريد بسهولة 2-صفر على ضيفه فالنسيا، الأحد، ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكلل بنزيمة بداية قوية لفريق المدرب زين الدين زيدان بعد أن وضعه في المقدمة في الدقيقة 12 عقب تمريرة من كروس على حافة المنطقة وحصل على الوقت والمساحة ليسدد الكرة في الشباك.

وضاعف كروس الذي غاب عن الانتصار على خيتافي، الثلاثاء، بسبب الإيقاف، الغلة قبل الاستراحة بعد أن أنهى تحركاً سلساً بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء.

وأعاد هذا الانتصار ريال مدريد للمركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة، متأخراً بخمس نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر الذي لعب 21 مباراة. ويحتل فالنسيا المركز 12 برصيد 24 نقطة.