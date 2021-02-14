مواطنو الإمارات مدعوون للمشاركة في برنامج الجينوم

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن برنامج الجينوم الإماراتي، مبادرة الجينوم الوطنية السبّاقة التي أطلقتها شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، وأحد أكثر البرامج شمولاً وطموحاً في العالم، عن فتح باب التطوع للمواطنين الإماراتيين الراغبين في المشاركة في مرحلته التجريبية الموسعة.

وتأتي الخطوة في أعقاب نجاح المرحلة التجريبية التي شهدت جمع 1000 عينة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وتحليلها لتأسيس خريطة الجينوم المرجعي الجديدة للمواطنين الإماراتيين.

ويمثل البرنامج ثمرة رؤية وتوجيه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ويهدف إلى تسخير قدرات علم الجينوم لاستشراف مستقبل أكثر صحة لجميع الإماراتيين وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للبحوث والرعاية الصحية المتميزة.

انطلق البرنامج في «مركز أوميكس للتميز» الذي دشنته شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، مؤخراً، بمشاركة عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي؛ والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة، والدكتورة أسماء المناعي مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة.

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «لطالما كانت دولة الإمارات سبّاقة لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لمواطنيها، ومن خلال تسخير الأبحاث العلمية وتبني أحدث التقنيات، سيساهم برنامج الجينوم الإماراتي في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتقديم جودة حياة عالية لأجيال المستقبل من المواطنين والمقيمين وغيرهم».

وخلال المرحلة الأولية من البرنامج، يمكن للمواطنين زيارة مركز جمع العينات في قاعة المعارض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بدءاً من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً في أيام الأسبوع، حيث يمكنهم المشاركة ببساطة عبر الالتقاء مع خبراء الرعاية الصحية الذين سيوضحون لهم العملية ويطرحون عليهم أسئلة أساسية حول صحتهم الشخصية. وعند توقيع نموذج المشاركة، سيقوم كادر التمريض بأخذ عينة الدم من المتطوعين وسيتم تخزينها من دون ذكر اسم صاحبها في منشأة آمنة، ليتم لاحقاً استخدامها لأغراض برنامج الجينوم الإماراتي.

من جهته، قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في «شركة جي 42 للرعاية الصحية»: «يجسّد البرنامج نموذجاً رائداً لكيفية تسخير التقنيات الحديثة لمصلحة البشرية، ومشروعاً رئيسياً من مشاريع مركز أوميكس للتميز الذي تم تدشينه مؤخراً، ومن شأنه المساهمة في صياغة حلول تقنية متطورة وقيمة لبناء مستقبل أكثر صحة ومجتمعات أكثر استدامة».