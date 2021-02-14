شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أوروبية بالشارقة إثر سقوطها من الطابق التاسع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة وفاة فتاة أوروبية ألقت بنفسها من الطابق التاسع في إحدى البنايات السكنية، بمنطقة التعاون، فجر أمس الأحد.

وتفصيلاً، ورد إلى غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بلاغ يفيد بوفاة فتاة تحمل جواز سفر أوروبياً، من أصول آسيوية، تبلغ من العمر 32 عاماً، بعد سقوطها من شقة في الطابق التاسع بأحد المباني السكنية في منطقة التعاون، وعليه هُرعت الدوريات الشرطية والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، وتبين أن الفتاة قد فارقت الحياة على الفور نتيجة السقوط من مكان مرتفع، وقوة ارتطام جسدها بالأرض.

وتم نقل الجثمان بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى القاسمي في تمام الساعة 4:30 صباحاً، وأشارت التحقيقات الأولية والمعلومات التي أدلى بها ذوو الفتاة، إلى أنها كانت تعرضت لضائقة مالية خلال الفترة الماضية.

ويستكمل مركز شرطة البحيرة الشامل، التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، فيما تم تحويل الجثمان إلى المختبر الجنائي، تمهيداً لاستخراج شهادة الوفاة، واستكمال باقي الإجراءات القانونية.