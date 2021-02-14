شكرا لقرائتكم خبر عن «خام دبي» ضمن قائمة الأفضل عالمياً خلال يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حل متوسط سعر خام دبي، ضمن قائمة أفضل أسعار الخامات النفطية القياسية عالمياً من خارج سلة «أوبك» خلال شهر يناير /كانون الثاني 2021 بعدما وصل سعره إلى 54.76 دولار للبرميل، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.

ويشكل خام دبي أساساً مرجعياً للإمدادات الآسيوية، كما أنه يعتبر من المعايير القياسية المستخدمة في تحديد سعر النفط عالمياً، نظراً لتميزه بسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية بالمقارنة مع باقي المزائج النفطية المستخرجة من الخليج العربي.

وتظهر إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط أنه وبالإضافة إلى أسعار الـ 13 خاماً الذي تتألف منه سلة «أوبك»، فإن هناك أيضاً 8 خامات أخرى على مستوى العالم يتم الاسترشاد بها، لتحديد أسعار النفط عالمياً ومن ضمنها خام دبي.

يشار إلى أن خام دبي القياسي للشرق الأوسط، يتم عرضه من خلال منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس للتسعير،علماً بأن المنتجين في الشرق الأوسط يحددون أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياساً إلى متوسطات خامي دبي وسلطنة عمان. (وام)