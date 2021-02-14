شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يصعد لدور الثمانية في «ملبورن بارك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

اجتاز حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول اختباراً بدنياً صعباً، الأحد، وفاز 7-6 و4-6 و6-1 و6-4 على منافسه الكندي ميلوش راونيتش؛ ليصعد لدور الثمانية في منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وكان ديوكوفيتش قد تعرض لإصابة عضلية، خلال فوزه على تيلور فريتز، في مباراة استمرت خمس مجموعات، يوم الجمعة الماضي، وأشار إلى أنه ربما لا يستمر في الدفاع عن اللقب، لكنه حقق فوزه رقم 300 في البطولات الأربع الكبرى؛ ليصبح ثاني لاعب فقط ينجح في الوصول لهذا الإنجاز.

وخلال ثلاث مواجهات سابقة بين اللاعبين في البطولات الكبرى، فشل راونيتش المصنف 14 في الفوز بأي مجموعة في مواجهة النجم الصربي، وبعد فوزه بالمجموعة الثانية اليوم توقع البعض مفاجأة.

لكن ديوكوفيتش الساعي لتعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة، رفع مستوى أدائه، وحقق فوزه رقم 12 على التوالي في نفس عدد اللقاءات التي جمعت بينهما حتى الآن.

وسيلتقي ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في الدور المقبل مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس في البطولة.

وفي المجموعة الأولى فشل ديوكوفيتش في نقطة لحسم كسر الإرسال عندما كانت النتيجة 3-3، وعندما كانت 4-4، ما أثار بعض المخاوف من إمكانية خسارته.

لكنه نجح في حسم التعادل لصالحه بصورة جيدة بعد ذلك.

وفي المجموعة الثانية قدم راونيتش أداء جيداً للغاية، وكسر إرسال منافسه للمرة الأولى عندما كانت النتيجة 2-2 بضربة أمامية هائلة، وفاز بالمجموعة.

ومن جديد عاد ديوكوفيتش للتفوق الواضح، وفاز بالمجموعة الثالثة، كما حسم الرابعة ليتأهل لدور الثمانية في ملبورن بارك للمرة 12.