شكرا لقرائتكم خبر عن «ثومبي» تخصص مستشفيين بدبي وعجمان لعلاج كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

خصصت مجموعة ثومبي، اثنين من مستشفياتها (دبي وعجمان)، لعلاج مرضى كوفيد-19، ويضم المستشفيان 250 سريراً، بالإضافة إلى عيادتين تم تحويلهما إلى مراكز فحص الفيروس، كما تم إنشاء مراكز لجمع العينات في جميع مستشفيات وعيادات ثومبي الموجودة في دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة.

وذكرت المجموعة أن مستشفياتها لعبت دوراً محورياً في مواجهة الأزمة من خلال إجراء 3500 اختبار للكشف عن مرض كوفيد-19 يومياً بالإضافة إلى اختبارات الكشف عن الأجسام المضادّة في الإمارات الشمالية فقط، كما تجري جميع العيادات والمستشفيات استشارات صحية عن بعد وتقوم بتوصيل أدوية الأمراض المزمنة إلى المنازل.

ونفذت مجموعة مستشفيات ثومبي، برنامجاً للتدريب شمل 36 طالباً

و 15 عضواً من أعضاء هيئة التدريس من كليات جامعة الخليج الطبية، تم خلالها شرح الآلية المرضية لعدوى كوفيد19، والتوجيهات الوطنية للتعامل السريري والعلاج للمرضى.

وتطوع 26 طالباً يمثلون 12 جنسية، في جامعة الخليج الطبية بعجمان لدعم مكافحة الوباء العالمي الذي شمل طلاباً من السنوات الدراسية للبرامج المختلفة من كلية الطب وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض.