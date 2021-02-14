«إقامة دبي» تطلق قاموس لغة الإشارة التخصصي الأول من نوعه

دبي: ”الخليج 365”

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، المرحلة الأولى من قاموس لغة الإشارة التخصصي في خدمات الإقامة وشؤون الأجانب، ويضم مجموعة من المفردات وعددها 252 كلمة تشمل الخدمات الرئيسة في إقامة دبي، والمتمثلة في خدمات أذونات الدخول والإقامة، والجنسية وجوازات السفر، ومتابعة المخالفين، والأجانب وخدمات المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وقال اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية: إن الإدارة تكثّف جهودها لمواصلة مسيرة التميز في كل المجالات، وفقاً لتوجهات الدولة الإستراتيجية لبناء مجتمع واع مثقف، حيث يعدّ قاموس لغة الاشارة التخصصي الأول من نوعه في الدولة، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالإنجازات المحلية.

وأضاف أن القاموس هدفه رفع مستوى ثقافة المجتمع المحلي بلغة الإشارة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والوطنية تجاه أصحاب الهمم، لضمان دمجهم وتمكينهم في المجتمع وتحسين مستوى جودة حياتهم. وسيسهم في تلبية احتياجات المجتمع ويعزز تلاحمه، ويسهّل التواصل بين الموظفين والمتعاملين من أصحاب الهمم بلغة الإشارة المحلية الإماراتية.

وأشاد العويم بجهود وزارة تنمية المجتمع المتمثلة بتوفير خدمات ومبادرات تدعم فرص تمكين جميع أفراد المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم.

فيما أكد ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بالوزارة، الحرص على تعزيز الشراكة والتعاون لمصلحة جميع فئات المجتمع، وبما يقود إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم وتمكينهم، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات، وإيصال الخدمات إليهم بصورة استباقية. مشيداً بجهود «إقامة دبي» المستمرة والنوعية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتوفير متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم، استناداً إلى أفضل الخدمات التنموية التي تعزز جودة حياتهم اليومية.

وقال المقدم ياسر الخنبولي، مدير إدارة التدريب وتطوير الأداء بإقامة دبي: إن المرحلة الاولى تشمل اطلاق مجموعة من المفردات المعنية بعمل الإقامة وشؤون الأجانب، تم توثيقها بالتعاون مع الوزارة. وتشمل الكلمات خدمات الإقامة، موزعة: 47 مفردة تستخدم لإجراءات الجنسية وجوازات السفر، و69 لإجراءات أذونات الدخول والإقامة و 96 لإجراءات المنافذ الجوية والبحرية، و 40 لإجراءات متابعة المخالفين والأجانب.

وأكد أن المرحلة الأولى ستشمل اطلاع جميع المعنيين من أصحاب العلاقة بالدولة على محتويات القاموس، ونشر القاموس على منصات التعلم الداخلية وقنوات التواصل، وتنفيذ ورش تعريفية لجميع المعنيين، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.