شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يحصل على خدمات اوباميكانو لخمس سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل نادي بايرن ميونيخ الألماني على خدمات المدافع الفرنسي الدولي دايو اوباميكانو (22 عاماً) من جاره لايبزيغ بعد أن تعاقد معه لمدة خمس سنوات اعتباراً من مطلع الموسم المقبل كما أعلن النادي البافاري الأحد.

وقال بايرن ميونيخ في بيان على موقعه الرسمي: نحن سعداء لأننا نجحنا في إقناع دايو اوباميكانو بالقدوم إلى بايرن ميونيخ. سيكون دايو عنصراً مهماً للغاية في فريقنا خلال السنوات القادمة، ونحن واثقون من ذلك.

وكان المدير الرياضي حسن صالحميديتش أعلن عن هذه الصفقة في حديث لصحيفة «بيلد» الجمعة من دون أن يؤكدها النادي رسمياً ولم يكشف عن مدة العقد.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أيضاً؛ لكن وسائل الإعلام كشفت بأن عقد اللاعب مع لايبزيغ يتضمن بنداً جزائياً قدره 43 مليون يورو.

وكانت أندية عدة أبدت رغبتها في التعاقد مع اوباميكانو أبرزها ليفربول ومواطنه تشلسي.

وينضم اوباميكانو إلى مواطنين عدة في صفوف الفريق البافاري وهم كورنتان توليسو وبنجامان بافار ولوكا هرنانديز وكينغلسي كومان وبونا سار والموهبة الصاعدة تانغي نيانزو.

ويعمل الفريق البافاري على تأمين سد الثغرة التي سيتركها رحيل المدافعين النمساوي دافيد الابا وجيروم بواتنغ في نهاية عقديهما في يونيو المقبل.