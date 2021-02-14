شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع عيد الحب وعيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر



عيار 21 سجل 797 جنيها. القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام، وقد يرتفع الإقبال على شراء الهدايا الذهب ذات الأوزان الخفيفة خلال هذه المناسبة. أسعار الذهب اليوم:عيار 21 سجل 797 جنيها. عيار 24 سجل 911 جنيها. عيار 18 سجل 684 جنيها. الجنيه الذهب 6376 جنيها. أونصة الذهب 1824 دولارا.

أعلن شريف ذكي أحد منتجى الذهب، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة خلال الربع الأخير من عام 2020، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 24% منذ مطلع 2020، الأمر الذى يدفع المستهلكين للبحث عن الذهب ذات الأوزان الأقل لتخفيض .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عام 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا فى سعر الذهب ليسجل مستويات قياسية وغير مسبوقة، بسبب بعض التوترات السياسية والاقتصادية وكذلك أزمة فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة، مما جعل الأسعار الخاصة بالمعدن النفيس تسجل مستويات قياسية هذا العام.