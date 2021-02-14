شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة أبوظبى هامشيا بالختام.. و"الدار" تحقق 1.93 مليار درهم أرباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5666.092 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 799.325 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 162.2 مليون سهم، بقيمة 812.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2496 صفقة.

وهبط قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.45%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.49%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.20%.



وارتفع 11 سهما ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.1%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 2.56%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 4.86%، ثم سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 225.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.63%.

في سياق متصل أعلنت شركة الدار العقارية، النتائج المالية للسنة المنتهية في 2020، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.93 مليار درهم في عام 2020 مع تسجيل ارتفاع بنسبة 28% في صافي أرباح الربع الرابع لتصل إلى 729 مليون درهم، وتخطط "الدار" لإدارة وتنفيذ مشاريع بقيمة 50 مليار درهم على مدار 3-5 سنوات، ومنها مشاريع بقيمة 40 مليار درهم ضمن إطار الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع حكومة أبوظبي، ووصل إجمالي التوزيعات المقترحة لعام 2020 إلى 1.14 مليار درهم بواقع 14.5 فلس لكل سهم.

أعلنت شركة واحة الزاوية القابضة، النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 3.1 مليون درهم عام 2020 مقابل 468.5 مليون درهم عام 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 191 مليون درهم عام 2020 مقابل 121.5 مليون درهم خسائر عام 2019، وحققت الشركة ارتفاعاً في مجموع الموجودات بقيمة 163.5 مليون درهم، بينما انخفض كل من حقوق المساهمين بقيمة 204.5 مليون درهم، وإجمالي الإيرادات بقيمة 465.3 مليون درهم، وذلك نتيجة لتأثر العمليات التشغيلية للشركة والإنجاز في المشاريع والقيمة العادلة للاستثمارات العقارية بسبب جائحة كورونا، والتي أدت إلى تأجيل الاعتراف بالإيرادات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، كما ارتفعت صافي الخسارة التشغيلية بقيمة 34.6 مليون درهم مما أدى إلى انخفاض صافي نتائج السنة المالية 2020.