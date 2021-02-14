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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يصدر قرارا بإعادة تنظيم ضوابط القيد والشطب لمراقبي الحسابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 3 لسنة 2021، بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 35 لسنة 2021،على
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