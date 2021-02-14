شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأحد.. و"الصالحية العقارية" تبيع عقار ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 1.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5696.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسراً 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 6.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.21 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4858.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 368.7 مليون سهم بقيمة 39.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 4.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة، النتائج المالية الأولية لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 642.2 مليون درهم عام 2020 مقابل 644 مليون درهم عام 2019 وبلغ صافي الربح 19.12 مليون درهم عام 2020 مقابل 22.6 مليون درهم عام 2019 بنسبة انخفاض 15.37%، وهذا الانخفاض بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد وانعكاسها على أسواق المال، وانخفض مجموع الموجودات 690.5 مليون درهم مقابل 691.6 مليون درهم.

في السياق ذاته أعلنت شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية، النتائج المالية الأولية لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 221.2 مليون درهم عام 2020 مقابل 236.5 مليون درهم عام 2019، مرجعاً السبب إلى انخفاض إيرادات الاستثمار بمقدار 11.32 مليون درهم إماراتي من 12.51 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2019 إلى 1.19 مليون درهم إماراتي في العام المالي 2020.

أعلنت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، النتائج الأولية غير المدققة للشركة، وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 59.9 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل 45.9 مليون دينار كويتي عام 2019، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 438.9 ألف دينار كويتي عام 2020 مقارنة مع 274.7 ألف دينار كويتي أرباحاً عام 2019.

في سياق آخر أعلنت شركة أصول للاستثمار، توقيع عقد عن طريق شركة أصول DELL (مملوكة بالكامل للشركة بالولايات المتحدة الأمريكية) ابتدائي لبيع وحدة سكنية بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إجمالي 3.3 مليون دولار أمريكي ما يعادل 997.8 ألف دينار كويتي تقريباً، وفي حال إتمام عملية البيع النهائية من المتوقع أن تتكبد شركة أصول للاستثمار خسائر تقديرية بقيمة 765 ألف دولار أمريكي ما يعادل 231.3 ألف دينار كويتي، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأثر على البيانات المالية للربع الأول من عام 2021.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصالحية العقارية، ببيع عقار عن طريق شركة ويلفورد لين للتطوير العقارية (شركة محاصة لعمليات مشتركة مجمعة في المملكة المتحدة ومملوكة بنسبة 50%، بقيمة بيع إجمالية بلغت 3.92 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 1.63مليون دينار كويتي، وبلغ ربح الشركة من هذه الصفقة ما يعادل 227.2 ألف دينار كويتي.