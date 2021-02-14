شكرا لقرائتكم خبر عن 13قطاعاً يهبط بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 13 قطاعاً بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.98%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.69%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.27%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.11%.

وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.69%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.71%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.76%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.445 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 542.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.32%، والعرب على 3.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 331.2 ألف جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 34.9 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11506 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14188 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 16 شركة.