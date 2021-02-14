شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 14-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 14-2-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مع بداية تعاملات أولى الأسبوع بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك الإسكندرية بقيمة قرش واحد ليسجل 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.21 جنيه للشراء

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.19 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.21 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.22 جنيه.

4.26 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.27 جنيه.