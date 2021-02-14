شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بنسبة 0.14% بجلسة الأحد.. وتراجع 26 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 14.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10507.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.9 مليون سهم بقيمة 247 مليون ريال عبر تنفيذ 5902 صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.28%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.09%.

في سياق متصل أعلنت شركة الخليج للمخازن، تغيير موقع انعقاد الجمعية العمومية ليتم عقدها في فرع الشركة الواقع بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة غداً الاثنين، على أن يبدأ التسجيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً (شخصياً) وبدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (افتراضياً عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق 22 فبراير.

في سياق آخر أعلنت مجموعة استثمار القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، لمناقشة بيان المركز المالي للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 المصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطط المستقبلية للشركة بما في ذلك تقرير الحوكمة، سماع ومناقشة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر حول البيانات المالية ونشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، سماع ومناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات، المناقشة والتوصية للجمعية العامة حول توزيع الأرباح على المساهمين.

كما أعلنت الشركة القطرية العامة للتامين وإعادة التأمين، عزمها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020يوم 28 فبراير الجاري.