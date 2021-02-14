شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 14-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق 14-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.70 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 48.73 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع.

نجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الجائحة، حيث مثلت محفظة الشركة حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020، بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب من خلال توفير 120ألف فرصة عمل، والمساهمة من خلال برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.43 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.70 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 48.73 جنيه.

51.83 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 51.83 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.48 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.70 جنيه للشراء.

51.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.54 جنيه للشراء.

51.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.72 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.