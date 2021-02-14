شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسهم تهبط ببورصة البحرين بجلسة الأحد على رأسها "بتلكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 0.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.04 مليون سهم بقيمة 471.9 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.25% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.18%.

في سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، الإعلان عن موافقة مصرف البحرين المركزي على طلبه لتأجيل انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة الممتدة من مارس 2021 وحتى مارس 2024، وتمديد مدة مجلس الإدارة الحالي حتى نهاية سبتمبر 2021، وسيتم الإفصاح عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات في وقت لاحق.