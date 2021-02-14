شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: العراق يبحث إقامة مرافق لتخزين النفط فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار لرويترز إن بلاده في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركات صينية حكومية لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز مبيعات النفط إلى آسيا.