شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.39% بأولى جلسات الأسبوع.. و"إعمار" تربح 2.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسراً 10.35 نقطة ليغلق عند مستوى 2623.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.3 مليون سهم محققة ما قيمته 115.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1881 صفقة لعدد 37 سهماً، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 1.83%، 0.97%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.77%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.7 مليون ورقة بقيمة 27.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.56%.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة ببورصة دبي، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت شركة إعمار العقارية، أداء قوي للسنة المالية 2020، بتسجيل إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم إماراتي (5.366 مليار دولار أمريكي)، وصافي أرباح بقيمة 2.617 مليار درهم إماراتي (712 مليون دولار أمريكي)، ووصل إجمالي قيمة المبيعات العقارية للشركة إلى 10.902 مليار درهم إماراتي (2.968 مليار دولار أمريكي) منها 6.321 مليار درهم إماراتي (1.721 مليار دولار أمريكي) في دولة الإمارات.

كما حققت شركة إعمار للتطوير، نتائج متميز للسنة المالية 2020، وسجلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 6.308 مليار درهم إماراتي (1.717 مليار دولار أمريكي) وإيرادات بلغت 9.758 مليار درهم إماراتي (2.658 مليار دولار أمريكي) وأرباحاً صافية بقيمة 1.657 مليار درهم إماراتي (451 مليون دولار أمريكي).

أعلنت شركة داماك العقارية دبي، نتائجها المالية الأولية لعام 2020، وبلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 4.7 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 4.4 مليار درهم إماراتي في عام 2019، ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم إماراتي خلال العام ذاته، بعدما كانت قد وصلت إلى 3.1 مليار درهم إماراتي عام 2019، وعلى مستوى الخسائر الصافية، سجلت الشركة خسائر بقيمة 1.039 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 37 مليون درهم إماراتي في عام 2019، في حين استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21.1 مليار درهم إماراتي بعد أن كانت وصلت إلى 23.8 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ إجمالي الديون 3.2 مليار درهم.

في سياق ذاته أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة تخطت الضعف إلى 136.13 مليون درهم مع ارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة تزيد على 15% على أساس سنوي، وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6% ليبلغ 1.17 مليار درهم بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها 3 فلس للسهم الواحد عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية استثنائية التي تم الإعلان عنها سابقاً وهي 5.25 فلس للسهم، وبهذا سيتم التوصية بتوزيع إجمالي 8.25 فلس للسهم، وتأتي هذه النتائج مدعومةً بالأداء القوي للشركة في دولة الإمارات والتحسن الكبير في دخل الاستثمار.

كما أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، نتائجها المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وبلغ صافي الأرباح العائدة على المساهمين 19 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 117% مقارنة مع صافي أرباح عام 2019 والبالغ 8.7 مليون درهم إماراتي، ووصل إجمالي المساهمات المكتتبة لشركة أمان في عام 2020 إلى 229.2 مليون درهم بأرباح قدرها 2.6 مليون درهم عائدة لحملة الوثائق، كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين بنسبة 14.6% من 74.3 ملايين درهم إلى 85.1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

في سياق آخر أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، إلغاء محكمة استئناف مسقط الحكم الابتدائي لصالح الشركة وشركة أخرى بمبلغ 3.1 مليون ريال عماني، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مضيفة أن الشركة سوف تطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا وفق الإجراءات المقررة.