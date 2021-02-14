شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.445 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 542.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.32%، والعرب على 3.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 331.2 ألف جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 34.9 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11506 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14188 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 16 شركة.