شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها الشرقية-ايسترن كومباني، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، البنك المصري لتنمية الصادرات، القلعة للاستشارات المالية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط عمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2443 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14244 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4428 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3503 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 1219 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للدواجن، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لاستصلاح الأراضي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، دلتا للطباعة والتغليف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ليسيكو مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2186 سهم، 332.2 مليون سهم، 350.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المالية والصناعية المصرية، حديد عز، ابن سينا فارما، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 65 سهم، 203 ألف سهم، 565.2 ألف سهم، 90 ألف سهم، 935 ألف سهم، 4.8 مليون سهم، 365.8 ألف سهم، 191.7 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 7272 سهم، 10 آلاف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية 5846 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 280 ألف سهم، 350 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع صافي ربح الشركة إلى 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 22%، وارتفع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 335.56 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 320.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، عن النتائج المالية لفترة النصف الأول من العام المالي الجاري، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 35.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر،مقابل 2.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 1316% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي لتسجل 415 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 406.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

في سياق منفصل أعلنت شركتا بي إنفستمنتس القابضة، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، نقل ملكية أسهم شركة تمويل القابضة للاستثمار ومجموعة شركات تمويل، من شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية إلى شركة بساطة المالية القابضة، ذلك في ضوء الاستعداد لطرح شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية في البورصة المصرية، وتنفيذاً لخطة إعادة هيكلة استثمارات الشركة.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ عملية نقل ملكية بدون سداد نقدي في البورصة المصرية، في ضوء تتطابق هيكل ملكية كلاً من الشركاتين بذات المساهمين وذات المساهمة في إم إم جروب وبي انفستمنتس وبي بي أي بارتنرز للاستثمار المباشر، وأنه تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نقل ملكية أسهم فيتاس مصر للتمويل المتناهي الصغر من شركة ابتكار إلى شركة بساطة عن طريق تنفيذ عملية نقل ملكية بدون سداد نقدي في البورصة المصرية، وجاري تنفيذ العملية فور الحصول على موافقة البورصة المصرية.