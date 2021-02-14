شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكير" تقرر تمديد إغلاق جميع المراكز الترفيهية والمجمعات التجارية 20 يوماً إضافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن تمديد غلق جميع المراكز الترفيهية داخل وخارج المجمعات التجارية والمطاعم ودور السينما والمقاهي التابعة للمجموعة وشركاتها الشقيقة، بدءاً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، ولمدة 20 يوماً إضافياً قابلة للتمديد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها بصدد مرحلة تقييم الأثر المالي لإغلاق هذه المراكز.

وكانت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في المملكة لمدة (20) يوماً إضافياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 128.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.1 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع المصروفات البيعية العمومية والإدارية إلى 116.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021، بزيادة سنوية بمعدل 36.6%. وتأتي هذه الزيادة نتيجة تأثير انخفاض المصروفات البيعية العمومية والإدارية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 761.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 234.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.