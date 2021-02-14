شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ثوب الأصيل السنوية ترتفع 2.5% لنمو المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية شركة ثوب الأصيل، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 82.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 80.4 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 99.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 96 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى نمو المبيعات بمعدل 10.50%، وذلك نتيجة توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية، مما كان له الأثر في زيادة صافي ربح العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 527.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 477.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 75.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 69.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.