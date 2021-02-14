شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تطرح صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل طرحاً عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة دراية المالية" على طرح وحدات "صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قرار الاستثمار تم من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، وقد ينطوي على مخاطر عالية.

وبحسب البيان، يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

هذا وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

ونوهت الهيئة إلى أنه لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.