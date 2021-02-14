شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "تهامة للإعلان" توقع عقداً مع الإذاعة والتلفزيون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قيام شركتها التابعة "الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي و المسموع"، عن توقيع عقد مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لإنتاج مسلسل تلفزيوني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة العقد تبلغ 5.405 مليون ريال، علماً بأن التعاقد ممتد حتى الإنتهاء من تنفيذ وتسليم الأعمال.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي خلال الفترات المالية القادمة وحسب تنفيذ الإعمال، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 15.5 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إنخفاض مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.2 مليون ريال، حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود الشديدة على السفر للرحلات الدولية والانخفاض الهائل في عدد الركاب للرحلات الداخلية، إضافة إلى عدم وجود موسم العودة إلى المدارس خلال هذا العام.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 37.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 14 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.