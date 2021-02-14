شكرا لقرائتكم خبر عن "وقت للياقة" تقرر تمديد إغلاق جميع مراكزها الرياضية بالسعودية 20 يوماً إضافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن تمديد غلق جميع مراكزها الرياضية في المملكة العربية السعودية بدءاً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، ولمدة 20 يوماً إضافياً قابلة للتمديد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها بصدد مرحلة تقييم الأثر المالي لإغلاق مراكزها الرياضية.

هذا وتستمر الشركة وعبر وسائل التواصل المختلفة في رسالتها لرفع الوعي الرياضي والصحي وتشجيع ممارسة الرياضة من المنزل.

وكانت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في المملكة لمدة (20) يوماً إضافياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 58.7 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 205.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020، ولأول مرة في تاريخها إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات نتيجة لتعليق النشاط الرياضي في المملكة من 15 مارس 2020 حتى 20 يونيو 2020، وذلك للسيطرة على تفشي الجائحة المستمرة لفيروس كورونا (COVID-19) وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ ذلك التاريخ.

وتراجعت المبيعات إلى 659.6 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 944.9 مليون ريال خلال العام 2019.