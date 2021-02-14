شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد: استدعاء 12.200 مركبة لأعطال فنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها التجاريين أربع حملات استدعاء لمركبات بلغ عددها 12206 مركبات من فئات «مرسيدس بنز» و«هوندا أكورد» و«بايلوت» و«أوديسي» لوجود أعطال وعيوب فنية ولدواعي السلامة العامة. حيث استدعت الوزارة بالتعاون مع شركة «مشاريع قرقاش» وشركة الإمارات للسيارات «7219 سيارة فئات «مرسيدس بنز» s-class و e-class و cls-class لوجود عيوب في قضبان التعادل الداخلية البديلة في بعض من المركبات وكذلك وجود عيوب في خط تهوية خزان الوقود.

واستدعت الوزارة 1780 سيارات نوع «هوندا بايلوت» و«اوديسي» بالتعاون مع المشروعات التجارية لوجود أعطال في وحدة التحكم والقياس، حيث لا تستطيع وحدة حوسبة النقل للأنظمة الموجهة للوسائط في وحدة التحكم في القياس، معالجة قدر معين من المعلومات مما قد يؤدي إلى جعل شاشة المعدات فارغة أو تقوم بإعادة التشغيل بشكل عشوائي أثناء القيادة.

وكذلك يتسبب برنامج التحكم الخاطئ في صندوق التحكم الأمامي «fcb» في عدم عرض صور الكاميرا الخلفية أو أن يستغرق عرضها أكثر من ثانيتين، تشغيل صوت الكاميرا الخلفية يبقى متوقفاً أثناء دورة الاشتعال السريع بالإضافة إلى انه قد لا تعرض الكاميرا الخلفية وأن تستغرق وقتاً طويلاً للعرض عند التبديل إلى وضع القيادة إلى الخلف.

واستدعت الوزارة أيضاً 3207 مركبات فئة «هوندا أكورد» موديل 2018-2020 بالتعاون مع شركة «المشروعات التجارية» بسبب عدم تطابق في الإعداد بين الكمبيوتر الصغير لوحدة التحكم في الجسم «bcm» وإعداد التحكم «can» مما قد يتسبب فقدان الاتصال بينهما، وقد يواجه العميل وميض مؤشرات دعم القيادة وتوقف عمل إشعارات الانعطاف/ ضوء الخطر، وتوقف عمل كاميرا الرؤية الخلفية/ صندوق الأمتعة ويمكن أن تحدث هذه الأعراض بشكل مؤقت في بعض الحالات.