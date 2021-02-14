شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «شعاع» تنمو 166% إلى 125 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شعاع كابيتال» ارتفاع صافي الأرباح السنوية لعام 2020 بحوالي 166% لتصل إلى 125مليون درهم، مقابل 47 مليون درهم في 2019. كما ارتفعت الأرباح السنوية للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 87%على أساس سنوي لتصل إلى 348 مليون درهم. وتُعزى هذه النتائج الأولية إلى قيام المجموعة بتعديلات في تقييم وحدة الأصول غير الأساسية قيمتها 73 مليون درهم من أجل تسريع وتيرة تقليصها، وأرباح صافية في محفظة الأصول بقيمة 104 ملايين درهم على أساس القيمة السوقية بما في ذلك الشركات الزميلة، وتعديلات أخرى في تقييم المحافظ الاستثمارية بقيمة 114 مليون درهم.

وفي ظل جائحة «كوفيد-19» العالمية، وبرنامج التكامل التحولي الذي أطلقته «شعاع» بعد اندماجها مع «مجموعة أبوظبي المالية» في أغسطس 2019، استطاعت المجموعة تحقيق أداء مالي قوي وتقدم ملحوظ على الصعيد الاستراتيجي. وركزت إدارة المجموعة بشكل خاص على زيادة الإيرادات المتكررة عبر إطلاق أدوات رأسمالية دائمة جديدة، وكذلك تعزيز مستوى العمليات والربحية، وتحقيق منافع التآزر المستهدفة في أول عام كامل بعد الاندماج. كما سجلت المجموعة تقدماً كبيراً على صعيد تعزيز أطر الحوكمة والمخاطر والبنية التحتية لتقنية المعلومات والنظام. وساهمت هذه المبادرات الرئيسية والتطورات والمنتجات الجديدة، إلى جانب مكاسب العملات الأجنبية، في تسجيل رقم قياسي في قيمة الأصول المدارة للمجموعة، حيث بلغت 14.1 مليار دولار بزيادة قدرها 4% عن الربع السابق.

استمرار الربحية

رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، إلا أن المجموعة حافظت على ربحيتها للربع الثالث على التوالي. ووصل صافي الدخل العائد للمساهمين في الربع الأخير من عام 2020 إلى 61 مليون درهم، بينما بلغت الأرباح السنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك 108 ملايين درهم. وبالإضافة إلى تعديلات التقييم الهامة التي شهدتها المجموعة عبر أصولها المدرجة وغير المدرجة، نجحت المجموعة في إغلاق صفقة تاريخية تمثلت بترتيب شراء ديون مجموعة «ستانفورد مارين» في الربع الأخير من العام 2020.

تعزيز الميزانية العمومية

أكملت «شعاع» بنجاح خطتها التمويلية للعام 2020 بإصدار سندات قيمتها 150 مليون دولار أمريكي، وهي أول إصدار لسندات عالية العائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تفشي فيروس «كوفيد-19». وساهمت هذه الخطوة في تحسين مستويات التمويل وهيكلية الميزانية العمومية، بالتزامن مع مواصلة المجموعة تركيزها على خفض الرافعة المالية بشكل عام بما يتماشى مع أهدافها.

علاوةً على ذلك، تم تخفيض وحدة الأصول غير الأساسية مجدداً من 306 ملايين درهم إلى 174 مليون درهم خلال العام. وأجرت المجموعة تعديلات تقييم استباقية بقيمة 57 مليون درهم في الربع الأخير ستساعد على تسريع إغلاق الوحدة قبل التاريخ الأصلي المحدد.

الأجندة الاستراتيجية

قدم قطاع إدارة الأصول في المجموعة، تماشياً مع خططها لتأسيس أدوات رأس المال الدائم، عدداً من الصناديق الجديدة؛ وهي صندوق «شعاع لتمويل الفرص» وثلاثة صناديق أخرى تم إطلاقها في سوق أبوظبي العالمي وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة. وتعكس هذه الصناديق التزام المجموعة بتطوير سوق الاستثمار الإسلامي، حيث تجد إدارتها فرصاً كبيرة للنمو يدعمها الإقبال القوي للمستثمرين على هذه السوق. كما أطلقت «شعاع» صندوق «تالاسا إنفستمنتس إل بي»، ومقره جزر كايمان لاستثمار وإدارة شراء الديون المعقدة لمجموعة «ستانفورد مارين»؛ إحدى كبرى شركات الخدمات البحرية في الشرق الأوسط.

علاوةً على ذلك، يواصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في «شعاع» نشاطه اللافت، وساهم في إصدار 685 مليون دولار من مجمل إصدارات سوق رأس المال لأدوات الدين على مدار العام. كما عزز القطاع دعمه للشركات في مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد- 19»، وذلك عبر توفير حلول متخصصة في مجال إعادة الهيكلة المؤسسية، وتقديم خدمات استشارية وحزم مالية مجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

استراتيجية واضحة للنمو

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «نعتمد استراتيجية واضحة للنمو على المدى الطويل، وفي عام 2020 أحرزنا تقدماً كبيراً في تحقيق هذه الاستراتيجية. كما سجلنا إنجازات وصفقات بارزة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تكامل تحولي في ظل جائحة «كوفيد-19» العالمية. ولهذا نحن فخورون بتسجيل زيادة سنوية في الأرباح تزيد على الضعف، مما يؤكد مرونة وإمكانات نموذج أعمالنا».

واختتم الصديقي: «بدأنا عام 2021 بقوة، لا سيما مع قطف المزيد من فوائد التآزر على صعيدي التكلفة والإيرادات، وتعزيز ميزانيتنا العمومية، ومواصلة طرح منتجات جديدة مبتكرة ستعزز إيراداتنا المتكررة على المدى الطويل. كما أننا لا نزال نتمتع بمكانة قوية تؤهلنا لمتابعة طموحاتنا في النمو؛ يدعمنا في ذلك الزخم القوي لأعمالنا والعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة».