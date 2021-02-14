شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يناقش سياسة دائرة التنمية الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً باستخدام تقنية التواصل المرئي برئاسة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة والأعضاء والعضوات من مقدمي طلب مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع الذي أقيم عن بعد بهدف تعزيز الاحترازات التي يتخذها المجلس الاستشاري للحفاظ على الصحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد رحب سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بالأعضاء مقدماً شرحاً عن الزيارة التي قامت بها اللجنة الأسبوع الماضي إلى مقر دائرة التنمية الاقتصادية ولقائها برئيس الدائرة وكبار الموظفين واطلاعها على أهم الخطط والبرامج الاقتصادية على مستوى إمارة الشارقة.

وأشار المدفع إلى أن اللجنة خلال الزيارة اطلعت على المساهمة البناءة لدائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المستثمرين.

وأشار المدفع: كان اللقاء فرصة لنا للاطلاع على عمل دائرة التنمية الاقتصادية ومبادراتها وخططها وتطلعاتها المستقبلية كما تم التعرف على ما تقوم به من أعمال لتعزيز البيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة.. ليس في مدينة الشارقة فحسب بل في المنطقتين الوسطى والشرقية لاسيما خلال التعامل مع جائحة كورونا ومنظومة الحزم التي شهدتها الامارة.

وبحثت اللجنة مختلف محاورها بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية وتناولت أهم الموضوعات التي من المقرر أن يقوم أعضاء وعضوات المجلس بطرحها على ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية خلال الجلسة.

وأعدت اللجنة الأسئلة والمقترحات المختلفة بشأن أعمال الدائرة التي تصب في تمكين الدائرة والارتقاء الدائم بأعمالها ضمن منظومة دوائر وهيئات حكومة الشارقة.