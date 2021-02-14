الزيودي يطلع على إنجازات مجموعة الابتكار في صناعة الوثائق الثبوتية



اطلع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية خلال زيارته أمس الاحد مقر مجموعة الابتكار الصناعية في الشارقة - الشركة العالمية المتخصصة في صناعة وتنفيذ الوثائق الثبوتية الإلكترونية وبطاقات الدفع وأنظمة المعلومات - على قدرات الشركة الإنتاجية والتكنولوجية وإنجازاتها في مجال البحوث العلمية المميزة والطباعة المؤمنة.

كما اطلع على مختبر الشركة للبحوث العلمية في مجال تطوير التكنولوجيا لصناعة الوثائق الثبوتية الأعلى أمانًا التي تنتجها المجموعة.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) - إن التكنولوجيا التي تطبقها المجموعة هي جزء لا يتجزأ من عناصر ومكونات الوثائق الثبوتية البيومترية المبتكرة.. لافتاً إلى الجودة العالية التي تتمتع بها منتجات المجموعة وحداثة التكنولوجيا وإنجازاتها المهمة في ما يخص براءات الاختراع والملكية الفكرية التي يقدر عددها بـ 399.

وأكد أنه وفقاً لما شاهده فإن المجموعة تبذل قصارى جهدها لرفع مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لإدارة الأعمال التجارية والاستثمار وأنَّ إنجازاتها الفريدة تتطابق تماماً مع أبرز أهداف وأهم توجهات الدولة المتمثلة في الابتكارات المتواصلة وتعزيز التنمية وريادة الأعمال دعمًا للشركات العاملة في الدولة بأقصى قدر ممكن.

وأعرب عن ثقته بأن تشهد المرحلة المقبلة آفاقاً أوسع للتعاون بين الوزارة والمجموعة لفتح وجهات جديدة للاستثمار في الخارج بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات الخارجية وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي والمرونة وتعزيز التنافسية.

وقال تريم مطر تريم المدير التنفيذي للمجموعة إن مجموعة الابتكار الصناعية (IIG) تحتضن كافة التكنولوجيا المتقدمة لصناعة مكونات الوثائق الثبوتية البيومترية الإلكترونية وتنفيذها في أي دولة حول العالم.

يشار إلى أن جميع العمليات الإنتاجية التكنولوجية في مجموعة الابتكار الصناعية تشمل سلسلة موحدة لتصنيع وإنتاج الوثائق الثبوتية على المادة البوليمير والورق ولديها براءات اختراع وملكية فكرية في مجال القياسات الحيوية وإنتاج الوثائق الثبوتية بأعلى مستويات الجودة وأنظمة المعلومات والليزر والمنتجات على البولي كربونات وتكنولوجيا عزل معدنة الهولوغرام وتكنولوجيا I-Met لتخصيص البيانات والشرائح التلامسية وغير التلامسية وحلول قيد الطوابع الضريبية والتحكم بها والحلول المتكاملة لمنع تزوير السلع والوثائق والتلاعب بمحتوياتها. (وام)