شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليار درهم أرباح «الدار».. والتوزيعات 14.5 فلس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «الدار العقارية» إنها حققت صافي ربح بلغ 1.93 مليار درهم في العام 2020 مع تسجيل ارتفاع 28% في صافي أرباح الربع الرابع عند 729 مليون درهم. وحققت الدار للتطوير إيرادات وإجمالي ربح قياسيين، فيما أظهرت محفظة الدار للاستثمار استقراراً لافتاً بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وتخطط الدار لإدارة وتنفيذ مشاريع بقيمة 50 مليار درهم على مدار 3-5 سنوات، ومنها مشاريع بقيمة 40 مليار درهم ضمن إطار الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع حكومة أبوظبي.

وتبنت الشركة نموذجاً تشغيلياً جديداً يمكنها من المضي قدماً في مسار النمو وتحقيق أهداف الاستدامة.

وفي نهج متسق وشفاف لتوزيعات الأرباح النقدية، يصل إجمالي التوزيعات المقترحة لعام 2020 إلى 1.14 مليار درهم بواقع 14.5 فلس لكل سهم.

يعكس الأداء القوي للدار خلال عام 2020 بداية مرحلة جديدة من النمو، حيث اعتمدت الشركة نموذجاً تشغيلياً جديداً من شأنه أن يمكنها من المضي قدماً نحو ترسيخ أسس مستقبل أكثر استدامة على مستوى أعمال المجموعة. ويشمل ذلك برنامجاً رئيساً لتسريع إعادة تدوير رأس المال والاستثمار في توسعة الأعمال.



التعامل مع تحديات الجائحة

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: نجحت أبوظبي في التعامل مع تحديات الجائحة العالمية بسرعة وفعالية، وتمضي اليوم قدماً في طريقها نحو تحقيق التعافي الاقتصادي. وجاء هذا النهج السريع والرائد عالمياً لرفع معايير الصحة والسلامة في الإمارة مدعوماً بقدراتها المالية القوية والدعم الحكومي الاستباقي لمجتمعاتنا. كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تدعيم الأسس الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة والحفاظ على ثقة المستثمرين بقطاعها العقاري. وخلال هذه الفترة، عززت الدار مكانتها كشريك موثوق ونموذج يحتذى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمارات الاستراتيجية لقطاعي العقارات والبنية التحتية. وأنا فخور جداً بالميزانية العمومية القوية للشركة واتباعها أفضل ممارسات الحوكمة، فهذا يضمن لها الاضطلاع بدور مهم في دفع عجلة نمو أبوظبي خلال السنوات القادمة.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: يعكس الأداء القوي للدار خلال عام 2020 بداية مرحلة جديدة من النمو، حيث اعتمدنا نموذجاً تشغيلياً جديداً من شأنه أن يمكننا من المضي قدماً نحو ترسيخ أسس مستقبل أكثر استدامة على مستوى أعمال المجموعة. ويشمل ذلك برنامجاً رئيساً لتسريع إعادة تدوير رأس المال والاستثمار في توسعة أعمالنا. وتعتبر الدار الشريك الموثوق به في مسيرة نمو وازدهار قطاع العقارات في أبوظبي، وتنجز أعمالها بما يتماشى مع خطط الإمارة للاستثمار والتنويع الاقتصادي. ونثمّن عالياً النهج الحكيم والفعال للحكومة في التعامل مع تحديات «كوفيد-19»، وسعيها الحثيث لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو في المستقبل.