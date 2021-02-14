أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» تقفز 30% إلى 371 مليون درهم

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 30.5% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليبلغ 371 مليون درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 284.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 33.6% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 32.1% خلال الفترة نفسها من عام 2019.

كما ارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 26.5% ليبلغ 497.2 مليون درهم، مقارنة مع 393.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، وارتفع صافي الأرباح الفنية بنسبة 82.2% ليبلغ 261.8 مليون درهم، مقارنة مع صافي أرباح فنية 143.7 مليون درهم في العام 2019.

كما بلغ صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 114.8 مليون درهم، مقارنة مع 142.2 مليون درهم في العام 2019، وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 240.9 مليون درهم، مقارنة مع 251.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها هذا العام، إلا أننا تمكنا من تحقيق أداء مالي قوي؛ حيث بلغ صافي الأرباح 371 مليون درهم، بزيادة قدرها 30.5% مقارنة مع العام الماضي. وقد تحققت هذه النتائج بفضل سياسة الاكتتاب الانتقائية التي اعتمدتها الشركة كمرتكز لأدائها القوي، وحرصت الشركة على الاستثمارات طويلة الأجل في أحدث الحلول التكنولوجية خلال السنوات الماضية، التي تتكامل مع إمكاناتنا الكبيرة وخبراتنا الواسعة وتركيزنا المتواصل على إعطاء الأولوية القصوى لخدمة العملاء، وتزويدهم بمنصات تعمل على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع. وبالنسبة لنا كشركة تضع العملاء في المقام الأول، سنواصل مسيرتنا على صعيد التحول الرقمي، بما يشمل جميع قنوات العملاء والأعمال.

وأضاف: لقد ألقت تحديات العام الماضي الضوء على مدى جاهزية الشركة لدعم عملائنا في الأوقات الصعبة، وقد ساعدت سنوات الخبرة الطويلة في مجال تأمين المخاطر على امتداد أكثر من 70 دولة في إثراء تنوع محفظة عملائنا. وبالنسبة لنا فإن حجم النجاح يقاس بناءً على عدد العملاء الجدد، وعلى العلاقات والشراكات طويلة الأمد التي نحافظ عليها عاماً تلو الآخر. وأؤكد فخري بما حققناه خلال عام 2020 الذي جاء بتحديات غير مسبوقة، ونحن ننظر إلى شركتنا بصفتها جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا؛ لذا سوف نواصل المساهمة في دعم الخطط والاستراتيجيات الحكومية، والمشاركة في العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية والخيرية.

ومن جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: تمكنا في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها هذا العام من تحقيق أداء قوي، إلى جانب تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية. وقد تمكنت الشركة من مواكبة المتغيرات الكبيرة التي شهدها هذا العام، الأمر الذي مكننا من تقديم الدعم لعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا لتخطي هذه المرحلة الصعبة. وانطلاقاً من حرص شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على مصلحة العملاء ووضعها على رأس قائمة اهتماماتها، قامت الشركة بتسريع وتيرة تنفيذ خطط ومبادرات التحول الرقمي لضمان مواصلة توفير الخدمات دون أي انقطاع. كما أسهمت الاستثمارات التي قمنا بها في مجال التكنولوجيا بدورٍ هامٍ في تمكين موظفينا من توفير الخبرة والمشورة المهنية للعملاء.

وسجل إجمالي إيرادات الأقساط لأعمال التأمين التجارية نمواً بنسبة 13.1% خلال العام 2020، في حين حافظت أعمال التأمين على الأفراد على مستوياتها نظراً للتباطؤ الاقتصادي العام الذي تسببت به جائحة (كوفيد-19)، وما نجم عنه من ضغوط جراء احتدام المنافسة. وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 6.8% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 4.012 مليار درهم، مقارنة مع 3.755 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية باستثناء مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5.3% لتبلغ 231.7 مليون درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 244.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس التحسن في الكفاءة التشغيلية. وانخفض إجمالي إيرادات الاستثمار (شاملة الإيرادات الشاملة) بمعدل 65.97 مليون درهم بالعام 2019 نتيجة التقلبات التي شهدتها السوق خلال الربع الأول من العام.