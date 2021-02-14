شكرا لقرائتكم خبر عن التواصل باللغتين العربية والإنجليزية مفتاح التوظف في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه مؤخراً «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، أن مناصب تنفيذي المبيعات (22٪)، وموظف الاستقبال (19٪)، ومدير المبيعات (17٪) تتصدر قائمة الوظائف التي يبحث عنها أصحاب العمل في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن المثير للاهتمام أن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52٪) ومهارات قيادية (38٪).

اتجاهات التوظيف

تبدو التوقعات واعدة للباحثين عن عمل في الإمارات، حيث صرحت الشركات في الدولة (74٪) عن نيتها في التوظيف خلال العام الجاري. وقد أظهرت قطاعات النفط/الغاز/البتروكيماويات (76٪) والإعلانات/التسويق/العلاقات العامة (73٪) والهندسة/التصميم (72٪) أعلى احتمالية للتوظيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام.

كما تبدو التوقعات إيجابية للباحثين عن عمل على المدى القصير أيضاً، مع تصدر قطاع الإعلانات/التسويق/العلاقات العامة (70٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يليه قطاع التصنيع (64٪) والرعاية الصحية/الخدمات الطبية (57٪).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»: تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التطور نتيجة للتغييرات الهائلة التي أحدثتها جائحة كورونا، حيث أثر ذلك بشكل واضح في فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستويات المهنية. ويتيح لنا مؤشر فرص العمل إمكانية تتبع اتجاهات التوظيف والمهارات المطلوبة مرتين في السنة، بهدف تمكين الباحثين عن عمل من تطوير مهاراتهم وفقاً لمتطلبات أصحاب العمل، ومساعدة الشركات على جذب أفضل الكفاءات.

الأكثر طلباً

ستقوم غالبية الشركات في دولة الإمارات بتوفير وظائف للمستويات المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي المبتدئ (52٪). أما بالنسبة للأدوار الوظيفية المحددة، فقد برز تنفيذي المبيعات (22٪) وموظف الاستقبال (19٪) ومدير المبيعات (17٪) كأهم الأدوار التي يبحث عنها أصحاب العمل في الدولة.

كما صرح حوالي 4 من 10 أصحاب عمل (38٪) أنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بمهارات البيع والتسويق، في حين يبحث 37٪ عن مرشحين يتمتعون بمهارات إدارية، بينما قال 25٪ إنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة الإدارية المتوسطة.

كما برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (52٪)، والمهارات القيادية (38٪)، والأشخاص الذين يقيمون في الإمارات (38٪)، بالإضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق (36٪)، والكفاءة (36٪) كأكثر المهارات المطلوبة في الإمارات. وتعتبر شهادات إدارة الأعمال (31٪)، والهندسة (23٪) والتجارة (18٪) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة.

القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات

برزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (33٪)، والهندسة/التصميم (28٪) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات، تليها تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (26٪).

من ناحية أخرى، برز قطاع الخدمات المصرفية/المالية كالأكثر جذباً للكفاءات المحلية (34٪)، والخريجين الجدد (31٪). أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برزت قطاع الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (36٪) كالأكثر جذباً لها.

