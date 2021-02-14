بيع 276 وحدة سكنية خلال 24 ساعة في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم الاحد أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 286 مبايعة بقيمة 449.14 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 88.19 مليون درهم و276 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 360.94 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم تلتها منطقة جزيرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 925 الف درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة ورسان الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون 539.24 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 315.62 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 223.62 مليون درهم وكان أهمها في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 270 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 138 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 116.02 مليون درهم كان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 114 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة مليون درهم.