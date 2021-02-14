شكرا لقرائتكم خبر عن 212.5 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

حقق بنك أم القيوين الوطني صافي ربح بلغ 212.52 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل 424.39 مليون درهم في عام 2019 بتراجع بنسبة 50%. وبلغ إجمالي الإيرادات 560.57 مليون درهم في عام 2020، بينما بلغ الدخل التشغيلي 324.46 مليون درهم.

وأشار البنك في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن هذه النتائج تعكس تأثير البيئة التي يقودها الوباء في الاقتصاد.

وأكد أن وضع السيولة لدى البنك لا يزال قوياً حيث وصل إلى 38.66% كما في 31 ديسمبر 2020، فيما يتمتع البنك بمعدل جيد من نسبة كفاية رأس المال وكذلك نسبة الشق الأول لرأس المال عند 41.79% و40.68% على التوالي كما في 31 ديسمبر 2020.

وأوضح أنه باتباع سياسة حذرة تقوم على الموازنة بين النمو وتحقيق الربحية بلغ إجمالي الأصول 13.55 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020، كما بلغت محفظة القروض والسلف 7.64 مليار درهم، وبلغت ودائع العملاء 8.22 مليار درهم، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.698 مليار درهم.