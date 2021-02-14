شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات «موانئ دبي العالمية» تعزز التنمية المستدامة في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتطلع مجموعة موانئ دبي العالمية إلى تعزيز تواجدها في قارة إفريقيا خلال العام الجاري 2021 من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع أعمالها وعقد الشراكات الاستراتيجية التي تسهم زيادة الحركة التجارية بين بلدان القارة السمراء وتعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وتُعد إفريقيا منطقة نمو أساسية لموانئ دبي العالمية من خلال توفير الكثير من الفرص لمواصلة تطوير الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية والممرات التجارية والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأعمال الحيوية.

غياب المزايا العالمية

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن أفريقيا تحتاج إلى مزايا التجارة العالمية بالرغم من كثرة مواردها الطبيعية وتوافر الأعداد المتنامية من القوى العاملة الشابة في ظل الحاجة الماسة إلى تحسين الازدهار على النطاق المحلي.

وأضاف أن قارة أفريقيا تقع في موقع مركزي يؤهلها للاندماج في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، كما يعد تطوير الممرات التجارية والبنية التحتية للموانئ أمرًا بالغ الأهمية لربط القارة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، وبالتالي تصبح القارة لاعبًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن مجموعة موانئ دبي العالمية لديها في الوقت الراهن عمليات في أرض الصومال ورواندا وموزمبيق والجزائر ومصر وقد أبرمت المجموعة مؤخرًا شراكات امتيازات مع حكومتي أنجولا والسنغال.

وذكر سلطان بن سليّم: في السنغال أبرمت المجموعة اتفاقية لتطوير ميناء بحري عميق في ندايان، يبعد عن الميناء الرئيسي في داكار بنحو 50 كيلومترًا، وستستثمر موانئ دبي العالمية 837 مليون دولار في المرحلة الأولى، ومن المتوقع استثمار 290 مليون دولار في المرحلة الثانية وسيُعد هذا أكبر استثمار لموانئ دبي العالمية في أفريقيا حتى الآن.

وتابع: وقَّعت موانئ دبي العالمية مؤخرًا اتفاقية امتياز لمدة 20 عامًا مع حكومة أنجولا لتشغيل محطة الحاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، وذلك بعد مناقصة عالمية. وستقوم موانئ دبي العالمية باستثمار 190 مليون دولار خلال فترة الامتياز التي تمتد لعشرين عامًا. وتتضمن الخطط إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية.

وذكر سلطان بن سليّم أن مجموعة موانئ دبي العالمية لديها مشروعات للتطوير والتوسع في ميناء بربرة في أرض الصومال. وستستثمر موانئ دبي العالمية ما يصل إلى 442 مليون دولار لتوسيع الميناء، بما في ذلك تطوير البنية التحتية. وفي أغسطس من العام الماضي، أكملت موانئ دبي العالمية بناء رصيف جديد بطول 400 متر وتوسعة ساحة محطة الحاويات الجديدة بمساحة 25 هكتارًا.

وبعد الانتهاء من التوسعة، ستزيد الطاقة الاستيعابية بمقدار 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا، ومن المخطط أن تدخل المحطة الخدمة مع نهاية شهر مارس المقبل وستعزز قدرات ميناء بربرة كميناء تجاري إقليمي رئيسي يخدم منطقة القرن الأفريقي.

وقال سلطان بن سليّم إن موانئ دبي العالمية تستثمر 520 مليون دولار في ميناء السخنة بجمهورية مصر العربية الذي يقع على البحر الأحمر بهدف توسيع الحوض رقم 2، ما يضاعف تقريبًا الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى العمليات الحالية بالموانئ في جميع أرجاء المنطقة، واتفاقات الامتياز الجديدة، التزمت موانئ دبي العالمية أيضًا بمشاريع تتضمن تطوير المناطق الاقتصادية الحرة في ناميبيا ومالي ومصر، وتطوير ميناء بانانا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

حالة استثنائية

من جانبه قال سهيل البنا، المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وأفريقيا: إن أفريقيا عانت طوال عقود من مشكلة أساسية ألا وهي الافتقار إلى التجارة البينية، فالمعدل المنخفض من التجارة بين بلدان المنطقة يجعلها حالة استثنائية بالمقارنة مع باقي مناطق العالم.. مشيراً إلى أن مستويات التصدير تعد أقل بكثير، وتعمل التجارة البينية على دفع عجلة النمو، وتمثل أقل من 20% من حجم التجارة داخل حدود القارة السمراء، في حين يبلغ هذا الرقم نحو 50% في الولايات المتحدة وأكثر من 60% في أوروبا.

ويرى الخبراء أن انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للاقتصادات الأفريقية خلال جائحة كوفيد-19 عزَّز الحاجة إلى التجارة بين البلدان الأفريقية.

أكبر منطقة تجارة حرة

ويتوقع البنك الأفريقي لتأثير الصادرات أن يحقق الاتفاق التجاري، على المدى القصير، أكثر من 84 مليار دولار من الصادرات غير المستغلة بين بلدان أفريقيا، وعندما يبدأ الاتفاق العمل فعلياً عام 2030، يمكن أن تكون أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم مع عدد سكان يزيد على مليار نسمة «60 % منهم قوة عاملة نشطة»، ومجموع الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.5 تريليون دولار، والأهم من ذلك، فإن أكثر من 50% من التجارة في أفريقيا سوف تأتي من التدفقات داخل القارة، أي ما يزيد على ضعف النسبة الحالية.

وأكدت موانئ دبي العالمية مواصلة الاستثمارات والشراكات مع الحكومات ومجتمعات الأعمال في جميع أرجاء أفريقيا، موضحة أن القارة السمراء في حاجة ماسة إلى استمرار الاستثمارات والشراكات سواءً المالية أو التكنولوجية أو في البنية التحتية. (وام)