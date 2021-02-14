شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تفتتح محطة على شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «إينوك» عن افتتاح محطة خدمة جديدة على شارع الشيخ زايد باتجاه إمارة أبوظبي، بموقع حيوي بجوار المخرج 11 لتلبية احتياجات السائقين المتجهين من دبي إلى العاصمة أبوظبي.

وتضم محطة خدمة «إينوك» الجديدة 10 حارات للتزوّد بالوقود، و20 مضخة وقود مؤتمتة، وهي مزوّدة بـ 8 خزانات سعة 15 ألف غالون، إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية.

وبمساحتها البالغة 75 ألف قدم مربعة، تضم المحطة غرفة للصلاة، ومتجر «زووم» بتصميم جديد ومتطور ومنفذ «برونتو» للمخبوزات الطازجة، وردهة مطاعم تشتمل على علامات شهيرة منها «كريسبي كريم»؛ «بابا جونز»؛ وخدمات الطلب من السيارة لمطاعم «ماكدونالد»، و«كي إف سي»، إضافة إلى منطقة مخصصة لتوقف الشاحنات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «انطلاقاً من دورنا كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة دبي، نلتزم بتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، ونحن ماضون قدماً في توسيع شبكة محطاتنا في الدولة وتقديم أفضل خدمات من نوعها للعملاء. كما أننا نضع رضا عملائنا وسلامتهم على رأس أولويات استراتيجيتنا للتوسّع بقطاع التجزئة، ويظهر ذلك جليّاً في جميع محطاتنا المقبلة في دولة الإمارات».