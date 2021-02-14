شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تخترق سقفاً جديداً وتقترب من حاجز الـ 50 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل البيتكوين إلى رقم قياسي جديد يوم الأحد، حيث ارتفع فوق 49000 دولار لأول مرة. ووصلت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى حوالي 49344 دولارا. وارتفعت «بيتكوين» الآن بنسبة 70% تقريبا منذ بداية العام. كذلك، حققت العملة المشفرة المنافسة «إيثر» رقما قياسياً يوم السبت وارتفعت بنحو 150% منذ بداية العام.

وأعلن مؤسس تويتر جاك دورسي يوم الجمعة عن التعاون مع مغني الراب جاي زي لإطلاق مؤسسة ترمي لتمويل تطوير البيتكوين لتصبح «عملة الإنترنت». وكتب دورسي، وهو أيضاً رئيس شركة «سكوير» لخدمات الدفع، عبر تويتر «أنا وجاي زي سنقدم 500 بيتكوين كمنحة جديدة تحمل اسم «بي ترست» لتمويل تطوير البيتكوين، وستتركز في بادئ الأمر على فرق في إفريقيا والهند». وبلغت قيمة 500 بيتكوين حوالي 24 مليون دولار الجمعة.

وأضاف دورسي «نقوم بذلك بثقة عمياء من دون أي توصيات من جانبنا»، واضعاً رابطاً للترشيحات لتولي أول ثلاثة مناصب عضوية في المجلس.

وتشير صفحة الترشيحات إلى أن مهمة «بي ترست» ستكون «جعل بيتكوين عملة الإنترنت».

وسمحت السلطات الكندية الجمعة أيضاً بإطلاق أول صندوق في العالم للبيتكوين المتداول في البورصة، ما يعطي المستثمرين نفاذاً أكبر إلى هذه العملة الافتراضية.

ورغم الشبهات باستخدام البيتكوين في عمليات غير قانونية، تحقق العملة المشفرة نمواً كبيراً بفضل استثمارات شركات كبرى.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت شركة «باي بال» العملاقة للدفع الإلكتروني خدمة للمشتريات والدفع بالعملة المشفرة، فيما أعلنت «سكوير» عن استثمارها 50 مليون دولار في البيتكوين.

من جهة أخرى أعلنت السلطات الكندية أنها سمحت بإطلاق أول صندوق استثماري للبيتكوين في البورصة في العالم، ما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.

وأطلق البيتكوين في 2009 ولم تكن قيمته كبيرة في البداية، لكن سعره تجاوز الأسبوع الماضي 45 ألف دولار مدفوعاً بإعلان شركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية عن استثمار كبير بقيمة 1,5 مليار دولار في أول عملة رقمية، مؤكدة أنها تنوي قبول هذه العملة كوسيلة دفع. (وكالات)