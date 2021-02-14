شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» بتراجع 58%.. 1.66 مليار أرباح​​​ «التطوير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة إعمار العقارية عن تسجيل بتسجيل إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم في العام 2020، بتراجع 20%، وسجلت صافي أرباح بقيمة 2.617 مليار درهم، بتراجع 58% مفارنة بالعام 2019.

ووصل إجمالي قيمة المبيعات العقارية للشركة إلى 10.9 مليار درهم، منها 6.32 مليار درهم في الإمارات، ويكشف هذا الأداء عن استمرار اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ويبلغ إجمالي المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز حتى الأن 36.7 مليار درهم، منها 24.74 مليار درهم في الإمارات، وسيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.

وسجلت شركة «إعمار للتطوير» إيرادات بقيمة 9.76 مليار درهم بتراجع 23%، وصافي أرباح بقيمة 1.66 مليار درهم بتراجع 39%، بعد تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 6.3 مليار درهم.

وحققت إعمار نمواً جيداً في المبيعات على أساس شهري خلال النصف الثاني من العام 2020، ووصلت قيمة المبالغ التي ستستلمها الشركة من مبيعات المشاريع قيد الإنجاز إلى 24.6 مليار درهم.