شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مجموعة «اتصالات» تتجاوز 9 مليارات درهم بنمو 3.7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مجموعة «اتصالات» الإماراتية أرباحا صافية موحدة (عائدة على المساهمين) بلغت 9.03 مليار درهم خلال العام 2020 مقارنة مع أرباح بقيمة 8.7 مليار درهم في الفترة المقابلة مع عام 2019، بارتفاع نسبته 3.76%. بلغت الإيرادات الموحدة للمجموعة 51.7 مليار درهم لعام 2020، بانخفاض 0.9%، بالمقارنة بالسنة السابقة، ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى جائحة «كوفيد-19» التي أدت إلى اغلاق مؤقد، وقيود على التنقل وحظر السفر، مما أدى إلى انخفاض في النشاطات التجارية في معظم الأسواق التي أثرت سلباً على الإيرادات.

