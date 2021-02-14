بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 1.07 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 07ر1 نقطة ليبلغ مستوى 70ر5696 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر368 مليون سهم تمت عبر 11044 صفقة نقدية بقيمة 17ر39 مليون دينار (نحو 2ر129 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر6 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4689 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر286 مليون سهم تمت عبر 7086 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 4ر58 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 48ر6209 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر81 مليون سهم تمت عبر 3958 صفقة بقيمة 4ر21 مليون دينار (نحو 6ر70 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 2ر7 نقطة ليبلغ مستوى 71ر4858 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر228 مليون سهم تمت عبر 5043 صفقة نقدية بقيمة 8ر14 مليون دينار (نحو 8ر48 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (امتيازات) و(م الأعمال) و(رماية) و(انوفست) أما شركات (أرزان) و(أهلي متحد) و(إيفا) و(برقان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (نابيسكو) و(كفيك) و(يونيكاب) و(النخيل) الأكثر انخفاضا.