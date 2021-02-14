شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة تكبد «داماك» مليار درهم.. تسليم 2945 وحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «داماك العقارية» عن نمو في إيراداتها الإجمالية المحققة خلال العاام 2020، لتصل إلى 4.7 مليار درهم، مقارنة مع 4.4 مليار درهم في 2019.

ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم خلال العام، مقارنة بـ 3.1 مليار درهم في 2019.

وسجلت الشركة خسائر صافية 1.04 مليار درهم في 2020، مقارنة بـ 37 مليون درهم في 2019، في حين استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21.1 مليار درهم، بعد أن وصلت إلى 23.8 مليار درهم في 2019.

ولغاية 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي الديون 3.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة النقد والأرصدة المصرفية إلى 4.2 مليار درهم. واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 13 مليار درهم.

وخلال عام 2020، قامت داماك بتسليم ما يقارب 2,945 وحدة في مجمع أكويا ومنطقة الخليج التجاري. كما تمكنت الشركة من تحقيق إنجاز كبير مع تسليم اكثر من 30,000 وحدة منذ تأسيسها وحتى عام 2020.

وقال حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة داماك: «كان عام 2020 صعبا للغاية على جميع المطورين العقاريين في دولة الإمارات بما فيهم داماك. ونتيجة استمرار تفشي كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم، فقد تأثر قطاع السياحة بشكل كبير، لاسيما وأنه يعد رافدا أساسية لاقتصاد دبي وسوق العقارات فيها. على الرغم من ذلك، أتوقع أن الانتعاش الحقيقي سيستغرق من 12 إلى 24 شهرا. لذا، يجب أن نتحلى بالصبر وتتبنی حلولا ذكية ومبتكرة في المرحلة المقبلة».

