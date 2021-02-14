شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق منصتها الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

أعلنت «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد أمس الأحد، وذكر الدكتور خالد الظاهري، مدير الجامعة، أن إطلاق الموقع، جاء نتيجة تضافر جهود الكوادر التقنية والتعليمية داخل الجامعة وخارجها، لضمان حصول جميع المستخدمين على تجربة متميزة أثناء تصفح الموقع.

وأضاف «تحرص الجامعة على تزويد الطلبة والخريجين بمهارات القرن 21، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة، لضمان قدرتهم على مواصلة تعليمهم في كل وقت وحين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز جهود البحث العلمي في الدولة، وغرس قيمة حب العلم والمعرفة لدى الطلبة». مؤكداً أن الجامعة تملك منظومة تعليمية رقمية متطورة قادرة على توفير تجربة تعليمية ذكية للطلبة، لمواكبة التطور الرقمي التعليمي، وتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071.

وقال: إن إطلاق موقعنا الجديد خطوة مهمة ضمن جهودنا لنشر قيم الجامعة ورسالتها في العالم أجمع، وضمان قدرة جميع المستخدمين على الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية التي تزخر بها مؤسستنا التعليمية، انطلاقاً من وعي الجامعة بدورها في خدمة المجتمع ونشر المعرفة بين جميع أفراده.

ويتمتع الموقع الإلكتروني بجميع الخصائص التقنية التي تضمن تقديم أفضل تجربة للمستخدمين. كما حرص فريق الجامعة على تصميم الموقع وفق المعايير المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في الدولة، ليدعم جميع محركات البحث ومختلف الأجهزة الذكية.

وتشمل أهم الخصائص التي يُقدمها؛ منصة المكتبة الرقمية المتنوعة المصادر، وخدمات تسجيل سريعة وذكية وقنوات تواصل مفتوحة مع كل أقسام الجامعة، وخيارات متنوعة للاستفادة من خدماتها التعليمية عن بُعد، فضلاً عن ملاءمته لاحتياجات أصحاب الهمم.