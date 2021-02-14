شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.1% بالمستهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.1% رابحاً 98.09 نقطة ليصل إلى مستوى 9041.91 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% خاسراً 41.18 نقطة ليصل إلى مستوى 25305.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.8 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.61%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.90%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمرافق العامة بنسبة 0.21%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 160 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 6.79%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 6.64%، وتراجع 24 سهماً على رأسها سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 3.58%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 1.89%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 1.33%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 625.6 مليون ريال سعودي.