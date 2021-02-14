شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني لخدمة السكان والمستثمرين بـ"قنا الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه تم تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني بالمدينة، مؤكداً انتظام العمل بالمكتب لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بالمدينة.

وتفقد المهندس رضوان عبدالرشيد، مبنى مكتب البربد، للوقوف على مستوى الخدمات المقرر تقديمها للمواطنين، والمستثمرين بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات الخدمية، وتوفير عناصر جذب السكان للمدينة.