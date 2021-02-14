شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 14-2-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب، إلا في بعض محلات وأسواق التجزئة، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم .. أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 سجل 797 جنيها.

عيار 24 سجل 911 جنيها.

عيار 18 سجل 684 جنيها.

الجنيه الذهب 6376 جنيها.

أونصة الذهب 1824 دولارا.

مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن إن جونسون سيستضيف اجتماعا عن بعد لزعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع للدعوة للتحرك من أجل تأمين توزيع عالمي عادل للقاحات فيروس كورونا والحيلولة دون انتشار أوبئة جديدة في المستقبل.

وذكر المكتب أن الاجتماع المقرر يوم الجمعة هو الأول منذ أبريل الماضي وسيكون أيضا أول مشاركة في لقاء متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منذ توليه السلطة.

وأضاف المكتب أن جونسون سيدعو المجموعة إلى العمل على تحديد نهج عالمي لمواجهة الأوبئة لوضع نهاية "للسياسات القومية و(غيرها من السياسات) المثيرة للخلافات التي خيمت على الاستجابة الأولى

لفيروس كورونا".

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن السياسة "الأنانية" للبلدان الغنية تجاه اللقاحات قد تترك الدول شديدة الفقر والمرضى في خطر، وقد تتسبب أيضا في استمرار انتشار الفيروس وتحوره.

أسعار الذهب تتأثر بالانباء حول فيروس كورونا واخر مستجدات السيطرة على الفيروس إضافة إلى توزيع اللقاح ضد كورونا.