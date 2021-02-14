شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات الصباحية للبنوك، وسجل في البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنح حافز مادى ملائم لمالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بسبع محافظات.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.