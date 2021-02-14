شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات صرف صحى بمحافظتى المنيا وقنا بتكلفة 289 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سعيد فتوح، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة العبد العامة للمقاولات، التابعة للشركة القابضة للتنشييد والتعمير ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، انه تم إسناد العديد من المشروعات للشركة بعد دمج شركة المصرية وشركة اطلس فيها منها مشروعات صرف بمحافظتى المنيا وقنا بقيمة 289 مليون جنيه بخلاف مشروعات حياة كريمة.

أضاف سعيد فتوح لـ"الخليج 365"، أنه تم إسناد مشروع الصرف الصحي ومحطة معالجة لقرية الشيخ فضل بمحافظة المنيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفك 280 مليون جنيه،‏ إضافة الى انه تم إسناد مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحي الهابط أمام محطة رفع أبو تشت بمحافظة قنا بتكفة 3 ملايين جنيه.

وأشارالمهندس سعيد فتوح، إلى أنه تم إسناد إحلال وتجديد خط الصرف الصحي الهابط أمام الحملة الميكانيكية و مكتب البريد و سوق ليبيا بمحافظة قنا أيضا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، لافتا أن من أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة وسلمتها في الصعيد محطه مياة شطورة بمحافظة سوهاج.

وأكد، أن حجم تنفيذ المشروعات بالاضافة لخدمته لقطاع كبير من المواطنين، إلا انه انعكس على الشركة التي حققت نحو 91.5 مليون جنيه أرباحا العام المالى الماضى، مقابل 83.2 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، بجانب تحقيق 1.55 مليار جنيه إيرادات، مقابل تحقيق 1.46 مليار جنيه إيرادات العام المالى 2018-2019، وهو ما يشير لما تشهده الشركة من تحسن بعد الدمج مشيدا بجهود المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فى دعم الشركات التابعة والوقوف معها ومساندتها ماليا، خاصة الشركات المتعثرة.