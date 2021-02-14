شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 51 نقطة بمستهل جلسة الأحد وسط هبوط جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% خاسراً 51.10 نقطة ليصل إلى مستوى 10471.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.5 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال عبر تنفيذ 2038 صفقة، وتراجع 24 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاعي الصناعات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.64%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

في سياق متصل أعلنت شركة الخليج للمخازن، تغيير موقع انعقاد الجمعية العمومية ليتم عقدها في فرع الشركة الواقع بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة غداً الاثنين، على أن يبدأ التسجيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً (شخصياً) وبدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (افتراضياً عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق 22 فبراير.

في سياق آخر أعلنت مجموعة استثمار القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، لمناقشة بيان المركز المالي للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 المصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطط المستقبلية للشركة بما في ذلك تقرير الحوكمة، سماع ومناقشة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر حول البيانات المالية ونشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، سماع ومناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات، المناقشة والتوصية للجمعية العامة حول توزيع الأرباح على المساهمين.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.